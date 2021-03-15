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بعد إنهاء المقاطعة وعودة العلاقات.. رئيس المالديف يزور قطر ‎

أخبار العالم العربي

بعد إنهاء المقاطعة وعودة العلاقات.. رئيس المالديف يزور قطر ‎
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عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا اليوم الاثنين مع رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، الذي وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية الليلة الماضية.

وأعلن أمير قطر عبر "تويتر" أنه أجرى مباحثات مع الرئيس إبراهيم محمد صلح تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجالات الاستثمارية والسياحية، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر
بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

وبالتزامن مع بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، قطعت حكومة الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي، والمكونة من مجموعة جزر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وفي السادس من يناير الماضي أعلن وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد عودة علاقات بلاده مع قطر في أعقاب المصالحة الخليجية.

المصدر: RT

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