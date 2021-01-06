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بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

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بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر
Reuters
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رحبت جزر المالديف بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين السعودية وقطر، والتوقيع على "إعلان العلا"، خلال عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وقال وزير خارجية جزر المالديف عبدالله شهيد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".

 وأضاف أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، وقال: "يسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".

المصدر: RT

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