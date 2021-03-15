بعد حادثة مستشفى السلط.. إنذار خاطئ من خزانات الأوكسجين في مستشفى عمان الميداني

حضرت كوادر الدفاع المدني اليوم الاثنين، إلى مستشفى عمان الميداني بعد إنذار خاطئ من خزانات الأوكسجين في المستشفى.

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وأكد مدير مستشفى عمان الميداني خلدون علاوي، أن جهاز الإنذار الخاص بالأوكسجين أعطى انذارا لمدة ثوان، لافتا إلى أنه تم التحقق من مخزون الأوكسجين على الفور وتبين أن سعة الخزانات كانت بنسبة 100%.



وأوضح علاوي أن كوادر الدفاع المدني كانت خلال دقيقة بعد انطلاق الإنذار داخل المستشفى.



وأكد علاوي أنه يجري التحقق حاليا من جهاز الإنذار المتصل بالأوكسجين، مشيرا إلى أن مستشفى عمان الميداني فيه خزانات تتسع لـ 20 طنا من الأوكسجين بالإضافة إلى خزان متنقل بسعة 12 طنا، موضحا أن جميعها كانت ممتلئة.

يأتي ذلك، عقب وفاة 7 مرضى كورونا في مستشفى السلط الحكومي إثر انقطاع الأوكسجين في المستشفى السبت الماضي.

المصدر: عمون