أكاديمي عراقي يرد على نائب مصري حول احتجاز عمال مصريين في العراق

رد الباحث السياسي العراقي رائد العزاوي، اليوم الاثنين، على النائب المصري محمد زين الدين الذي تحدث عن وجود عمال مصريين محتجزين في العراق.

وقال العزاوي المقيم في مصر لـRT، إنه "اتصل بالنائب المصري وأوضح له بأن العمال المصريين الذين تحدث عنهم، سافروا على مسؤوليتهم الشخصية، ولم تكن الحكومتان العراقية والمصرية على علم أو دراية بهم".

وأضاف: "هناك قوانين مصرية حاكمة لعمل وسفر العمالة إلى خارج مصر وتشترط إخطار وزارة القوى العاملة لسفر أي مواطن مصري للعمل خارجها".

وتابع العزاوي: "أوضحت للنائب زين الدين أن الحكومة العراقية تتخذ كافة السبل لاستراد حق الموطنين المصريين، وأن سفارة جمهورية مصر في العراق تقوم منذ ثلاثة أشهر بالعمل مع الجهات الرسمية العراقية على تقنين وضع العمال".

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وفي وقت سابق من اليوم، أفاد النائب المصري، محمد عبد الله زين الدين، بتعرض 43 مصريا لأزمة كبيرة في العراق، متقدما ببيان عاجل للحكومة، للتحرك من أجل إنقاذهم.

المصدر: RT