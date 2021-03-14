نائب تونسي: نبيل القروي لن يغادر السجن وحزب "قلب تونس" انتهى

نشرت صفحات على موقع "فيسبوك" يوم الأحد تسريبا صوتيا للنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، قال فيه إنه سيتم فتح ملف ''اللوبيينغ'' المتعلق برئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

وأضاف عمار أن القروي من الممكن أن يصدر حكم في حقه بالسجن خمس سنوات في ملف ''اللوبيينغ''.

وتابع في التسجيل المنسوب إليه والذي رفض تأكيد صحته من عدمها: "قلب تونس انتهى! بعد شهرين لن يكون له وجود خاصة أنه حزب غير مهيكل، صحيح أن قنوات الاتصال مازالت مفتوحة معهم على أمل أن يوقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، خاصة وأنهم يفكرون في أن تخلفه سميرة الشواشي".

وأضاف: "وجود نبيل القروي في السجن أنهى الحزب.. هناك نواب 'سيشتريهم' فاضل عبد الكافي وآخرون 'سيشتريهم' فوزي اللومي، فيما سيلتحق آخرون بتحيا تونس" على حد تعبيره.

وصرح بأن قاضي التحقيق محمد كمون أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي وهو على علاقة بنادية عكاشة مستشارة الرئيس، على حد قوله.

يذكر أن تسجيلا أولا تم تسريبه للنائب عمار، وكان قد نشر على صفحته الرسمية تدوينة لم ينف فيها صحة التسريب بل أقر ضمنيا بصحته.

المصدر: "موزاييك أف أم"