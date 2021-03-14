المغرب.. ضبط شاحنة محملة بحشيشة الكيف

أوقفت القوات الأمنية المغربية سائق شاحنة وابنه لتورطهما بعملية تهريب طن و40 كيلوغراما من مخدر حشيشة الكيف.

وجرى تنفيذ هذه العملية ميدانيا بالتنسيق بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير ومصالح الدرك الملكي المختصة، حيث تم توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة لنقل البضائع بمنطقة أمسكرود الواقعة على بعد 48 كيلومترا شمال مدينة أكادير.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن "عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشاحنة مكنت أيضا من حجز 40 رزمة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي طنا و40 كيلوغراما من مخدر حشيشة الكيف".

وأضافت أنه "قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر على التوالي 46 و20 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية".

المصدر: "هسبريس"