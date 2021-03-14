سلطنة عمان تباشر جباية ضريبة القيمة المضافة الشهر المقبل

أعلنت سلطنة عمان عن بدء جباية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات اعتبارا من أبريل المقبل، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء.

ونشرت وزارة الإعلام العمانية تغريدة على "تويتر" أعلنت فيها أنه تقرر اعتبارا من الـ16 من أبريل بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في البلاد.

وستطبق هذه "الضريبة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها" على ما جاء في التغريدة.

وأضافت الوزارة أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات "وبعض النشاطات المالية" لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

العمانية / أصدر سعادة سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس #جهاز_الضرائب اليوم قرارًا رقم 53/2021 يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القمية المُضافة، وذلك استنادًا إلى قانون ضريبة القيمة المُضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020م.https://t.co/grfj3U2Qhapic.twitter.com/T8HDQ8MdPF — وزارة الإعلام - سلطنة عُمان (@omaninfo1) March 14, 2021

وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018، وتبعتهما البحرين في يناير.

المصدر: أ ف ب