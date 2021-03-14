الكويت.. إبطال عضوية نائب في مجلس الأمة

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت، قرارا يقضي بإبطال عضوية النائب في مجلس الأمة، بدر الداهوم، أخذا بثلاثة طعون قدمها ثلاثة ناخبون.

وكان 3 ناخبين في الدائرة الخامسة قد اعترضوا على ترشح بدر الداهوم وفوزه في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) الأخيرة.

إقرأ المزيد

واعتبر الطاعنون الثلاثة أن بدر الداهوم "فاقد لشرط من شروط صحة الترشح بسبب وجود سابقة قضائية خلال العام 2014"، وبالتالي فإن عضويته البرلمانية "باطلة" حسب تصورهم، ما دفع المحكمة إلى حسم الجدل الدائر حول عضوية الداهوم، حيث قضت بإبطال هذه العضوية.

المصدر: "الأنباء" الكويتية