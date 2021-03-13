الكويت.. القبض على فنان بتهمة "تحريض الأطفال على الانتحار"

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على الفنان، طلال السمدان، بتهمة "تحريض الأطفال على الانتحار"، بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في "إنستغرام".

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وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم استدعاء الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر.

وأكدت أنه تم استدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية)، وأنه تم تحويله إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الإعلام الأمني:



استدعاء الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر pic.twitter.com/BzUstUO1iq — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 12, 2021

وظهر طلال محمود السمدان، المعروف بـ "طلال سام" في المقطع المتداول، واقفا في مكان مرتفع، مرددا عبارة "جاهزين يا أطفال"، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.

المصدر: RT