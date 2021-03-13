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الكويت.. القبض على فنان بتهمة "تحريض الأطفال على الانتحار"

مجتمع

الكويت.. القبض على فنان بتهمة
Reuters Stephanie McGehee
سيارات تابعة للشرطة الكويتية
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ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على الفنان، طلال السمدان، بتهمة "تحريض الأطفال على الانتحار"، بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في "إنستغرام".

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وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم استدعاء الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر.

وأكدت أنه تم استدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية)، وأنه تم تحويله إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وظهر طلال محمود السمدان، المعروف بـ "طلال سام" في المقطع المتداول، واقفا في مكان مرتفع، مرددا عبارة "جاهزين يا أطفال"، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.

المصدر: RT

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