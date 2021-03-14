العثماني يعتبر الهجوم على "العدالة والتنمية" دليل قوته

اعتبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن "الهجمات الشرسة التي تستهدف حزب "العدالة والتنمية" دليل على قوته"، مشيرا إلى أنه "يزعج بعض الجهات واللوبيات".

وقال العثماني، وهو الأمين العام للحزب، خلال استقباله وفدا من أعضاء حزبه بمدينة المحمدية: "الهجمات التي تكون شرسة في كثير من الأحيان تدل على قوة الحزب وعلى فعاليته في الساحة السياسية، وأنه يزعج بعض الجهات واللوبيات".

وأضاف: "لا ينبغي لأعضاء الحزب أن يتأثروا بالهجمات التي يتعرض لها الحزب باستمرار سواء كانت سياسية أو إعلامية أو غيرها".

وتابع: "الهجمات تقدم لنا الدليل على أن حزب العدالة والتنمية يقوم بدور محوري في الحياة السياسية".

واعتبر أن مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به الأحزاب السياسية الأخرى "دليل على عجزهم لمواجهة العدالة والتنمية في الساحة الانتخابية بالقواعد التي وضعوها منذ 2002".

وشدد العثماني على أنه رغم تغيير القوانين والقواعد الانتخابية "فإن ذلك لن ينقص من قوة حزب العدالة والتنمية، ولن يجعله يتراجع بل إنه سيظل قادرا باستمرار على المنافسة لتصدر الانتخابات المقبلة".

المصدر: "الأناضول"