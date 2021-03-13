الكاظمي يؤكد سعي العراق لتوطيد علاقاته مع سلطنة عمان

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بلاده تسعى لتوطيد علاقاتها مع سلطنة عمان، وعبر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقا بين البلدين.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن "الكاظمي استقبل سفير سلطنة عمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس".

وأضاف، أن "السفير العماني نقل إلى الكاظمي تحيات السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتمنياته للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالتطور والازدهار، في المجالات كافة، كما حمل الكاظمي السفير عبدروس تحياته لسلطان عمان، وأعرب عن أمله بمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين بغداد ومسقط".

وأشار البيان الحكومي إلى أن "اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة".

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وتابع البيان نقلا عن الكاظمي، أن "العراق يسعى لتوطيد علاقاته مع سلطنة عمان، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

المصدر: RT