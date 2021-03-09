 
مباشر
عاجل
الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها تخرجان عن الصمت إزاء تصريحات الأمير هاري وزوجته ميغان

رئاسة العراق تنفي صحة تصريح منسوب لرئيس الجمهورية حول إسرائيل

أخبار العالم العربي

رئاسة العراق تنفي صحة تصريح منسوب لرئيس الجمهورية حول إسرائيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxj5

نفت رئاسة الجمهورية العراقية التصريحات المنسوبة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، والتي قيل فيها إن الأخير أعلن استعداد العراق "لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وقال ناطق باسم رئاسة الجمهورية إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأكد أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى "توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا