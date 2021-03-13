بالفيديو.. ملك الأردن يتفقد مشفى السلط ويطلب من مديره الاستقالة

انتشر مقطع فيديو للملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، لدى تفقده مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

وبدا العاهل الأردني في الفيديو، يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، وسط أجواء صاخبة في المستشفى.

وكان الملك الأردني طلب قبل مغادرته المستشفى من الخشمان الاستقالة.

وفي حادثة مأساوية، انقطع الأوكسجين عن مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وفق ما أكد وزير الصحة نذير عبيدات الذي تقدم باستقالته من منصبه بناء على إرادة ملكية.

المصدر: RT