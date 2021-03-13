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سيناتورات أمريكيون يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لتطعيم الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

سيناتورات أمريكيون يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لتطعيم الفلسطينيين
Reuters Raneen Sawafta
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طلب خمسة سيناتورات ديمقراطيون أمريكيون من إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على حكومة إسرائيل لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ووقع السيناتورات بيرني ساندرز وإليزابيث وارن (وهما كانا بين المرشحين عن حزبهما إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة) وتوماس كاربر وشيرود براون وجيفري ميركلي على رسالة مشتركة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أشاروا إلى أن مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة لم يحصلوا إلا على كميات محدودة جدا من اللقاح، على الرغم من نجاح حملة التطعيم واسعة النطاق التي تجريها إسرائيل.

وطلبت الرسالة من إدارة بايدن حث الحكومة الإسرائيلية على فعل المزيد لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على تلقي الإمدادات المناسبة من اللقاحات ضد كورونا.

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وشددت الرسالة على أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان صحة ورفاه الناس في الأراضي المحتملة، لافتة إلى أن الوضع الطارئ يتطلب إجراءات عاجلة.

وحذرت الرسالة من أن عدم تطعيم إسرائيل سكان بعض المناطق الواقعة وراء الخط الأخضر يقوض حملة التطعيم في إسرائيل نفسها، موضحة أن الإسرائيليين لن يصبحوا محمين من وباء "كوفيد-19" ما لم يتم تطعيم الفلسطينيين. 

المصدر: RT   

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