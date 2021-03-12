مصر.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلي متأثرا بمضاعفات كورونا

توفي يوم الجمعة الكاتب الصحفي المصري عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وأصيب الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

وقالت ابنته الدكتورة عزة عباس الطرابيلي إنها "فوجئت بحالته الصحية وشعوره بضيق شديد في التنفس، وآلام في الصدر، فأبلغت على الفور الإسعاف ونقلته لأقرب مستشفى وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا".

وأوضحت أن تشخيص الأطباء كان فشلا في عضلة القلب والصمام إثر إصابته بفيروس كورونا، ما جعل حالته متدهورة وتتطلب العناية المركزة.

نعى أسامة هيكل، الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، قائلا: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى، أحد أساتذتى الذين شرفت بالعمل تحت رئاستهم وتعلمت منهم الكثير.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان". pic.twitter.com/I4yusELT0o — وزارة الدولة للإعلام (@SMoInfoEg) March 12, 2021

جدير بالذكر أن الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري وله عمود يومي بصحيفتي "المصري اليوم" و"الوفد" ومن مواليد محافظة دمياط سنة 1936.

وعمل رئيسا لتحرير جريدة "الوفد" عام 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه.

ومن أهم أعماله "أحياء القاهرة المحروسة" و"غرائب الأسماء المصرية والعربية" و"من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق".

المصدر: وسائل إعلام مصرية