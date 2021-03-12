كلهم إثيوبيون.. الحوثيون يكشفون عدد ضحايا حريق مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز احتجاز للمهاجرين في العاصمة صنعاء قبل 5 أيام.

وأفادت وكالة "سبأ" اليمنية في النسخة التابعة للحوثيين، بأن العاصمة صنعاء "شهدت اليوم تشييع جثامين 43 إثيوبيا قضوا في حادث الحريق المؤسف بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين".

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وأضافت أن ممثلين عن الخارجية اليمنية وقيادات يمنية والقائم بأعمال السفير الإثيوبي وطاقم السفارة الإثيوبية بصنعاء حضروا مراسم التشييع، التي جرت استجابة لطلب الجالية الإثيوبية في اليمن.

وأفادت الأمم المتحدة يوم الأحد الماضي بأن حريقا أودى بحياة مهاجرين وحراس في مركز احتجاز في صنعاء باليمن، مشيرة لإصابة العشرات.

وقالت مديرة منظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارميلا غودو إن السبب وراء الحريق لا يزال مجهولا، وأن تلك الكارثة تعد واحدة من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن.

وشددت على ضرورة توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون.

المصدر: وكالات