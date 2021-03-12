للجمعة الثالثة.. آلاف الجزائريين يطالبون بـ"تغيير شامل" (فيديو)

تظاهر آلاف الجزائريين، للجمعة الثالثة على التوالي، بالعاصمة الجزائر ومناطق أخرى، عقب يوم واحد من إعلان موعد الانتخابات النيابية المبكرة.

والخميس، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يوم 12 يونيو المقبل.

وتوجه آلاف من مختلف مناطق العاصمة إلى وسطها، وتظاهروا عقب صلاة الجمعة، ورددوا هتافات تطالب بـ"تغيير حقيقي وشامل" و"إقامة دولة الحق والقانون".

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل "الكلمة للشعب" و"انتخابات شفافة" و"مكافحة الفساد".

وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم "الجمعة الـ108 للحراك" لكونها امتدادا للحراك المنطلق في 22 فبراير 2019.

وفي السياق، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مسيرات احتجاجية شارك فيها الآلاف بعدة ولايات جزائرية، الجمعة، وتلك الولايات هي بجاية وتيزي وزو وبومرداس والبويرة بمنطقة القبائل (وسط)، إضافة إلى قسنطينة وسكيكدة وجيجل وعنابة (شرق)، ووهران (غرب).

وفي 22 فبراير الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون "لتهدئة الشارع"، حسب مراقبين، ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.

ودفع الحراك، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل 2019، فيما تولى تبون الرئاسة، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في ديسمبر من العام ذاته.

المصدر: وكالات