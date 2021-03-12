مصر.. جامعة الأزهر تعلق على صورة الفتاة المثيرة للجدل

رد المتحدث باسم جامعة الأزهر في مصر أحمد ذارع على واقعة حضور فتاة امتحانات الجامعة دون حجاب، ونشر صورتها على صفحة الجامعة مما أثار جدلا واسعا في البلاد.

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وقال ذارع لصحفية الوطن المصرية، إن هذه الوقائع يتم التعامل معها بالتنبية، والحديث مع الطالب أو الطالبة بأن طالب الأزهر قدوة يجب ألا يكون شاذا عن زملائه، ولم يتم منع أي طالبة تؤدي الامتحانات دون حجاب، ودورنا إرشادي لمثل تلك الظواهر الشاذة وننبه عليها بروح الأبوة بضرورة الالتزام بالزي الإسلامي السليم.

وأكدت مطلعة بجامعة الأزهر، أن هناك فتيات تحضرن لأداء الامتحانات بالفعل دون حجاب، وهناك من ترتدي البنطال، ومنهن من تردي "إيشارب" أو "كاب"، وليس هناك تعليمات أو قواعد أو قانون يمنع الفتيات من التواجد بالجامعة دون حجاب، لكنه التزام نفسي باعتبارهم داخل أقدم جامعة إسلامية بالعالم.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حديث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن الحجاب وحكم تركه، وذلك بعد واقعة إجراء فتاة جامعة الأزهر.

وأوضح شيخ الأزهر الشريف، في فيديو قديم له خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب"، في رمضان قبل الماضي، أن الحجاب بمعنى غطاء الرأس والشعر أمر لكل نساء المسلمين وذكر في القرآن الكريم، وأجمعت الأمة عليه، وتصوير المرأة التي لا ترتدي الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر لا يجوز ولكن حكمها أنها عاصية، فهي كبقية المعاصي، وهذه المعصية ليست من الكبائر، فترك الحجاب مثلًا أقل من الكذب.

المصدر: الوطن