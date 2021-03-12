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لحظات تحبس الأنفاس لتفجير العقار المحترق في مصر

أخبار العالم العربي

لحظات تحبس الأنفاس لتفجير العقار المحترق في مصر
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رصد فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية لحظة تفجير عقار فيصل المحترق، باستخدام الديناميت من قبل قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة.

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وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

جدير بالذكر أن عقار فيصل المحترق سبب أزمة كبيرة في مصر، حيث قام صاحب العقار بإنشاء مخزن للأحذية وزاول نشاطه أيضا بالمخزن دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والمخاطر الكيميائية بالمخزن رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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