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بالديناميت.. مصر تقرر تفجير عقار مثير للجدل

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بالديناميت.. مصر تقرر تفجير عقار مثير للجدل
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حسمت الأجهزة التنفيذية في مصر مصير عقار فيصل المحترق، وقررت إزالته بالديناميت، وانتهت الجهات المختصة من تلك الإجراءات الخاصة بعملية نسف العقار.

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وقررت الجهات المسؤولة تنفيذ ما يسمى بـ"النسف الحذر"، حيث سيتم غلق الطريق الدائري وإخلاء محيط العقار.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن عملية إزالة العقار بطريقة التفجير، ليست الأولى التي تتم فيها إزالة العقارات المخالفة من خلال النسف بالديناميت في مختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن عقار فيصل المحترق سبب أزمة كبيرة في مصر، حيث قام صاحب العقار بإنشاء مخزن للأحذية وزاول نشاطه أيضا بالمخزن دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والمخاطر الكيميائية بالمخزن رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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