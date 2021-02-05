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مصر.. عقار يستمر في الاشتعال لليوم السابع على التوالي والتجهيز لهدمه (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. عقار يستمر في الاشتعال لليوم السابع على التوالي والتجهيز لهدمه (فيديو)
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نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية، فيديو رصدت فيه "عقار فيصل" المطل على الطريق الدائري، وهو يشتعل لليوم السابع على التوالي.

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وأكدت الجريدة المصرية أن استمرار احتراق العقار بسبب ما يحتويه من مخزن ومصنع للأحذية ومواد قابلة للاشتعال.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تسلمت قرارا من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائري، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.

المصدر: "اليوم السابع"

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