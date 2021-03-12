 
مباشر

موريتانيا.. إحالة الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة إلى الجهات المختصة

أخبار العالم العربي

موريتانيا.. إحالة الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة إلى الجهات المختصة
Reuters
موريتانيا.. إحالة الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة إلى الجهات المختصة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/py5o

أعلنت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية أنها شرعت في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزات التي عثر عليها في موريتانيا حتى الآن إلى الجهات الرسمية المختصة.

ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، حيث شرعت النيابة في إحالة ما صودر إلى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".

إقرأ المزيد
موريتانيا.. اتهام الرئيس السابق بـ
موريتانيا.. اتهام الرئيس السابق بـ"الفساد وغسيل الأموال"

وأعلنت النيابة أن التحقيقات المالية مكنت من "اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع"، وأكدت أن هذه الأموال جمعت من خلال عدة جرائم أضرت بالمجتمع.

وأوضحت النيابة أن المحجوز تمثل في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، ومرائب سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حصرا.

وأفادت النيابة بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأموال المجمدة تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة، تعود منها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين و700 مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.

المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا