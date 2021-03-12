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المخابرات الفلسطينية تقبض على قاتل لاجئة فلسطينية باليونان

أخبار العالم العربي

المخابرات الفلسطينية تقبض على قاتل لاجئة فلسطينية باليونان
Reuters MOHAMMED SALEM
عناصر من الشرطة الفلسطينية
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، تمكن من إلقاء القبض على قاتل لاجئة فلسطينية في تركيا قبل فراره إلى اليونان.

وذكرت الوكالة أنه "بعد متابعة وبحث ومراقبة لأكثر من شهر، استطاع شباب الجالية الفلسطينية في مدينة سألونيك اليونانية بالتعاون مع المخابرات العامة إلقاء القبض على اللاجئ السوري الهارب إلى اليونان (ع ،أ) بعد أن ارتكب جريمة قتل بشعة بحق الفتاة الفلسطينية (أ، م) البالغة من العمر 20 عاما في اسطنبول نهاية يناير الماضي والهرب إلى اليونان بعد ارتكاب جريمته البشعة".

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد إلقاء القبض على القاتل، تم تسليمه للشرطة اليونانية.

المصدر: "معا"

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