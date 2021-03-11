العراق.. قصف جوي مكثف يستهدف مواقع "داعش" في قضاء مخمور

شن طيران التحالف الدولي غارات مكثفة يومي الأربعاء والخميس، استهدفت مواقع مسلحي تنظيم "داعش" في قضاء مخمور شمالي العراق.

وأعلن قائم مقام القضاء رزكار محمد، أن "طائرات التحالف الدولي قصفت بصورة مكثفة مخابئ ومواقع إرهابيي "داعش" في القضاء".

وأضاف: "عمليات القصف الجوي بدأت في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء في قرية كرة سور غرب جبل قرة جوخ، واستهدفت فجر الخميس قريتي جواركومان، وعلية رش الواقعتين إلى الشرق من الجبل".

وتابع: "عمليات القصف كانت مكثفة ومتواصلة لكن لم تتوفر حتى الآن معلومات عن الخسائر التي ألحقت بمسلحي داعش في المناطق التي تم استهدافها".

وجبل قرة جوخ واحد من المواقع التي اتخذ منها بقايا مسلحي "داعش" مخبأ رئيسا لهم.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحركات مسلحي "داعش" في مناطق خارج إقليم كردستان العراق، حيث يشن المسلحون هجمات متفرقة وينصبون الكمائن فيها.

المصدر: "رووداو"