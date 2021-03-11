بدعم من دحلان.. وصول 40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى غزة (صور)

أعلن الناطق باسم "تيار الإصلاح الديمقراطي" في "فتح" عماد محسن، أن 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا قد وصلت إلى قطاع غزة بدعم من الإمارات، وبجهود قائد التيار محمد دحلان.

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وأفاد عماد محسن بأن هذه الشحنة تحمل معها الأمل لإنقاذ حياة آلاف المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية في مواجهة وباء "كوفيد-19".

وصرح بأن 20 ألف جرعة ستوجه إلى مستحقيها عبر البروتوكولات التي تنفذها وزارة الصحة استجابة للمعايير والشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه سيتم توجيه 20 ألف جرعة للضفة الغربية من أجل إسناد الطواقم الطبية والمرضى وكبار السن.

وأوضح أنه ستكون هناك كميات وشحنات أخرى من اللقاحات التي سيتم توريدها إلى غزة، مشيرا إلى أن هذه الشحنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ووجه الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي الشكر للإمارات على منحها اللقاح، وإلى مصر التي أوصلت هذه الشحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

بجهود النائب محمد دحلان وبدعم من دولة الإمارات

وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا الى قطاع غزة.#لا_تشيلو_هم#تيار_الاصلاح_حركة_فتحpic.twitter.com/fEqsDKH8qj — محمد أحمد (@Tt30ryKfSTKcC04) March 11, 2021

المصدر: RT