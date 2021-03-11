 
مباشر

بدعم من دحلان.. وصول 40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى غزة (صور)

أخبار العالم العربي

بدعم من دحلان.. وصول 40 ألف جرعة من لقاح
Reuters
قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/py46

أعلن الناطق باسم "تيار الإصلاح الديمقراطي" في "فتح" عماد محسن، أن 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا قد وصلت إلى قطاع غزة بدعم من الإمارات، وبجهود قائد التيار محمد دحلان.

إقرأ المزيد
الإمارات تتبرع لفلسطين بـ40 ألف جرعة من لقاح
الإمارات تتبرع لفلسطين بـ40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

وأفاد عماد محسن بأن هذه الشحنة تحمل معها الأمل لإنقاذ حياة آلاف المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية في مواجهة وباء "كوفيد-19".

وصرح بأن 20 ألف جرعة ستوجه إلى مستحقيها عبر البروتوكولات التي تنفذها وزارة الصحة استجابة للمعايير والشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه سيتم توجيه 20 ألف جرعة للضفة الغربية من أجل إسناد الطواقم الطبية والمرضى وكبار السن.

وأوضح أنه ستكون هناك كميات وشحنات أخرى من اللقاحات التي سيتم توريدها إلى غزة، مشيرا إلى أن هذه الشحنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ووجه الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي الشكر للإمارات على منحها اللقاح، وإلى مصر التي أوصلت هذه الشحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا