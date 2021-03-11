على خلفية اغتيال والد مختطف.. الاحتجاجات تتجدد في العراق (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الخميس بتجدد الاحتجاجات في خمس محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد على خلفية اغتيال والد محتج مختطف منذ عام 2019.

وذكر مراسل RT أن الاحتجاجات تجددت في محافظات بغداد والمثنى وبابل وميسان وذي قار على خلفية اغتيال جاسب الهيلجي والد المحامي والمحتج المختطف علي جاسب.

وأضاف أن صدامات حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة المثنى ومناوشات أيضا في المحافظات الأخرى، فيما لم تسجل أي مواجهات في العاصمة بغداد.

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وأفاد نشطاء في العراق أمس الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

المصدر: RT