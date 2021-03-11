لندن تعلق على اغتيال والد ناشط في الاحتجاجات العراقية اختطف عام 2019

علق السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الخميس، على حادثة اغتيال والد الناشط علي جاسب المختطف منذ أكتوبر 2019.

وكتب على حسابه في "تويتر": "مقتل جاسب عبود حطاب هو تذكير مروع بالتهديد الذي يتعرض له النشطاء وأؤلئك الذين يقاتلون بشجاعة من أجل العدالة في العراق".

وأضاف، أن "هناك حاجة ماسة إلى المساءلة والعدالة ولا ينبغي أن تكون أي مجموعة خارج نطاق سيادة القانون".

إن مقتل جاسب عبود حطاب هو تذكير مروع بالتهديد الذي يتعرض له النشطاء وأولئك الذين يقاتلون بشجاعة من أجل العدالة في العراق. هناك حاجة ماسة إلى المساءلة والعدالة - ولا ينبغي أن تكون أي مجموعة خارج نطاق سيادة القانون. — Stephen Hickey (@sblhickey) March 11, 2021

وأفاد نشطاء في العراق، أمس الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

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المصدر: RT