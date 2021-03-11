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لندن تعلق على اغتيال والد ناشط في الاحتجاجات العراقية اختطف عام 2019

أخبار العالم العربي

لندن تعلق على اغتيال والد ناشط في الاحتجاجات العراقية اختطف عام 2019
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علق السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الخميس، على حادثة اغتيال والد الناشط علي جاسب المختطف منذ أكتوبر 2019.

وكتب على حسابه في "تويتر": "مقتل جاسب عبود حطاب هو تذكير مروع بالتهديد الذي يتعرض له النشطاء وأؤلئك الذين يقاتلون بشجاعة من أجل العدالة في العراق".

وأضاف، أن "هناك حاجة ماسة إلى المساءلة والعدالة ولا ينبغي أن تكون أي مجموعة خارج نطاق سيادة القانون".

وأفاد نشطاء في العراق، أمس الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

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المصدر: RT

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