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الحكيم: اغتيال النشطاء يقف عائقا بوجه الدعوة للحوار الوطني في العراق

أخبار العالم العربي

الحكيم: اغتيال النشطاء يقف عائقا بوجه الدعوة للحوار الوطني في العراق
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم
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أكد زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن عمليات اغتيال النشطاء تقف عائقا بوجه الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال في بيان صحفي، إن "حوادث الخطف والتغييب والاغتيال ضد الناشطين وأصحاب الرأي التي لا زلنا نشهدها بين الحين والآخر فضلا عن كونها جرائم بشعة ومستنكرة فإنها تبعث رسائل مشوهة عن حرية التعبير عن الرأي".

وأضاف، أن "هذه العمليات تقف عائقا بوجه الدعوة إلى حوار وطني شامل، ونطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف خلفها".

وأفاد نشطاء في العراق، أمس الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

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ويوم الاثنين الماضي، دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى "حوار وطني" يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين.

 

المصدر: RT

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