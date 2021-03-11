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الخارجية الإيرانية: على السعودية أن تنهي حربها ضد المسلمين والعرب

أخبار العالم العربي

الخارجية الإيرانية: على السعودية أن تنهي حربها ضد المسلمين والعرب
Reuters
إيران
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نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى مضي 6 أعوام على التدخل السعودي في اليمن.

وخاطب السعودية وحلفاءها قائلا: "مرت 6 أعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول غزو اليمن في 3 أسابيع.. لقد حان الوقت لتستيقظوا".

وأضاف أن السعودية تواصل من جديد انتهاك المبادئ الأخلاقية بقصف الشعب اليمني المحاصر والمحروم.

وتابع: "ينبغي على السعودية أن توقف هذه المجازر وتضع حدا لحربها ضد المسلمين والعرب".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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