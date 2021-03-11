الخارجية الإيرانية: على السعودية أن تنهي حربها ضد المسلمين والعرب

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى مضي 6 أعوام على التدخل السعودي في اليمن.

وخاطب السعودية وحلفاءها قائلا: "مرت 6 أعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول غزو اليمن في 3 أسابيع.. لقد حان الوقت لتستيقظوا".

وأضاف أن السعودية تواصل من جديد انتهاك المبادئ الأخلاقية بقصف الشعب اليمني المحاصر والمحروم.

وتابع: "ينبغي على السعودية أن توقف هذه المجازر وتضع حدا لحربها ضد المسلمين والعرب".

Defying principles of morality, KSA once again bombards the besieged and famine-stricken people of #Yemen.



KSA must stop this carnage and end its war on fellow Muslims and Arabs.



Daydreams of conquering Yemen in "3 weeks" havent't materialized in 6 years.



Time to wake up. pic.twitter.com/llhWXC6Pa1 — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) March 11, 2021

المصدر: وسائل إعلام إيرانية