الخارجية الإيرانية: على السعودية أن تنهي حربها ضد المسلمين والعرب
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى مضي 6 أعوام على التدخل السعودي في اليمن.
وخاطب السعودية وحلفاءها قائلا: "مرت 6 أعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول غزو اليمن في 3 أسابيع.. لقد حان الوقت لتستيقظوا".
وأضاف أن السعودية تواصل من جديد انتهاك المبادئ الأخلاقية بقصف الشعب اليمني المحاصر والمحروم.
وتابع: "ينبغي على السعودية أن توقف هذه المجازر وتضع حدا لحربها ضد المسلمين والعرب".
Defying principles of morality, KSA once again bombards the besieged and famine-stricken people of #Yemen.— Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) March 11, 2021
KSA must stop this carnage and end its war on fellow Muslims and Arabs.
Daydreams of conquering Yemen in "3 weeks" havent't materialized in 6 years.
Time to wake up. pic.twitter.com/llhWXC6Pa1
المصدر: وسائل إعلام إيرانية