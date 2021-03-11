مصر.. ارتفاع عدد ضحايا احتراق أحد المصانع إلى 16 قتيلا
Reuters
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ارتفع عدد ضحايا حريق مصنع العبور بمحافظة القليوبية في مصر إلى 16 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 20، وتم نقلهم لمستشفى السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية والقاهرة.
وقال مصدر وفقا لصحيفة "المصري اليوم" إن قوات الإطفاء نجحت في إخماد الحريق وتجري الآن عمليات التبريد حيث توجهت قرابة 30 سيارة إطفاء من المحافظات المجاورة للمكان بالإضافة إلى 4 خزانات استراتيجية.
وبالمعاينة تبين أن المصنع يقع على مساحة 2000 متر ومكون من دور أرضي ويعمل في إنتاج الملابس الجاهزة.
المصدر: المصري اليوم