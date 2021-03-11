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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا احتراق أحد المصانع إلى 16 قتيلا

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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا احتراق أحد المصانع إلى 16 قتيلا
Reuters
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ارتفع عدد ضحايا حريق مصنع العبور بمحافظة القليوبية في مصر إلى 16 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 20، وتم نقلهم لمستشفى السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية والقاهرة.

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وقال مصدر وفقا لصحيفة "المصري اليوم" إن قوات الإطفاء نجحت في إخماد الحريق وتجري الآن عمليات التبريد حيث توجهت قرابة 30 سيارة إطفاء من المحافظات المجاورة للمكان بالإضافة إلى 4 خزانات استراتيجية.

وبالمعاينة تبين أن المصنع يقع على مساحة 2000 متر ومكون من دور أرضي ويعمل في إنتاج الملابس الجاهزة.

المصدر: المصري اليوم

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