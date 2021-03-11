مصر.. مصرع عدد من الأشخاص في اندلاع حريق هائل والدفع بـ15 سيارة إطفاء

لقي 5 عمال مصرعهم في مصر وأصيب 12 آخرون، في حريق نشب داخل مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وتباشر الحماية المدنية محاولة السيطرة على النيران.

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ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل، حيث تم منع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، جرى فرض كردون أمني بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.

المصدر: الوطن + اليوم السابع