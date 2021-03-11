موسكو تجري مشاورات مع إسبانيا وإيطاليا حول التسوية في الشرق الأوسط

بحث الممثل الروسي الخاص لشؤون التسوية في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، إعادة إطلاق عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين مع ممثلي إسبانيا وإيطاليا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المشاورات يوم الأربعاء، أنه جرى خلالها "تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة مع التركيز على ضرورة تفعيل التعاون المتعدد الأطراف بهدف تهيئة الظروف الضرورية لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق تسوية ثابتة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

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وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على الطابع غير البناء لأي خطوات أحادية الجانب في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضافت الخارجية الروسية أن الأطراف بحثت المبادرة الروسية لعقد مؤتمر دولي حول التسوية الشرق أوسطية التي أعلن عنها وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في يناير.

وأجمعت الأطراف على الدور الفريد للرباعية الشرق أوسطية للوسطاء الدوليين التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارها "الآلية الوحيدة لمتابعة عملية السلام التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا في 26 يناير الماضي إلى عقد اجتماع وزاري بمشاركة ممثلي الرباعية الدولية، إضافة إلى فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن والإمارات والسعودية والبحرين لبحث التسوية في الشرق الأوسط.

المصدر: "تاس"