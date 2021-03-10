غوتيريش: سوريا كابوس حي!

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية، إن سوريا لا تزال "كابوسا حيا" حيث يواجه حوالي 60 بالمئة من السوريين خطر الجوع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غوتيريش قوله للصحفيين "من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سوريا، لكن شعبها عانى من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن. حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة".

وأضاف: "توارت سوريا عن الصفحات الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال الوضع هناك كابوسا حيا".

وتابع: "هناك حاجة إلى توسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية... تكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضروري من أجل الوصول إلى المحتاجين في كل مكان. ولهذا دعوت مجلس الأمن مرارا إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية".

وكان مجلس الأمن قد أجاز أول مرة عملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في 2014 من خلال أربع نقاط حدودية، وفي العام الماضي قلص المجلس العدد إلى نقطة واحدة من تركيا.

المصدر: "رويترز"