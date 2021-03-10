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"الناتو": لن نأخذ دور القوات الأمريكية في العراق

أخبار العالم العربي

Reuters Francois Lenoir
شعار حلف "الناتو"
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قال قائد بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، الجنرال بيير أولس، إن "قواته ستستمر في تقديم المشورة والتدريب للجيش العراقي، ولن تأخذ دور القوات الأمريكية".

وأضاف أولسن، في مقابلة مع قناة "آسيا" العراقية: "عدد أفراد بعثة الناتو في العراق أكثر من 300 شخص، ومهمتنا غير قتالية، فلم نقدم مشورة تخص استهداف خلايا تنظيم داعش أو كشفها".

وأوضح أن "مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، قدم طلبا رسميا بزيادة عدد قوات الناتو في العراق".

وأضاف أولسن أن "الناتو لن يأخذ الدور الأمريكي في العراق، وفي الأشهر القادمة ستحدد اجتماعاتنا المؤسسات التي سنقدم لها التدريب والمشورة".

المصدر: "الأناضول"

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