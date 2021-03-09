شاهد.. لحظة قصف التحالف العربي لمواقع في صنعاء

وثق التحالف العربي في اليمن، لحظة قصف ورش قال إنها لصناعة الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء.

إقرأ المزيد

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية، عبر موقع "تويتر" لحظة قصف المواقع التابعة للحوثيين، حيث تصنع الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة التي يتم إطلاقها تجاه المملكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، قد أكد على أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها جماعة الحوثيين، هي إيرانية الصنع، مشيرا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للجماعة.

#التحالف يدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" من نوع “صماد” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من #إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في #المملكة مساء اليوم#الإخباريةpic.twitter.com/fNCo9hyPwK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2021

المصدر: الإخبارية السعودية