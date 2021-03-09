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شاهد.. لحظة قصف التحالف العربي لمواقع في صنعاء

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة قصف التحالف العربي لمواقع في صنعاء
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وثق التحالف العربي في اليمن، لحظة قصف ورش قال إنها لصناعة الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء.

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التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية، عبر موقع "تويتر" لحظة قصف المواقع التابعة للحوثيين، حيث تصنع الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة التي يتم إطلاقها تجاه المملكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، قد أكد على أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها جماعة الحوثيين، هي إيرانية الصنع، مشيرا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للجماعة.

المصدر: الإخبارية السعودية

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