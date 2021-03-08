 
مباشر

مصر تسجل 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
سيدة تمر على خلفية جدار عليه علم مصر في القاهرة في زمن جائحة فيروس كورونا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px5w

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 581، مقابل 588 السبت، لتصل إلى 186503 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 38 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 10995 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 444 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 144019 شخصا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا