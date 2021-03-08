مصر تسجل 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 581، مقابل 588 السبت، لتصل إلى 186503 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 38 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 10995 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 444 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 144019 شخصا.

المصدر: RT