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السعودية.. ضبط مقيم يصوّر مركبات الشرطة ويتباهى بأموال مجهولة المصدر (فيديو)

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السعودية.. ضبط مقيم يصوّر مركبات الشرطة ويتباهى بأموال مجهولة المصدر (فيديو)
Reuters
الشرطة في السعودية - أرشيف
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ألقت قوات الأمن في السعودية القبض على وافد يحمل الجنسية الباكستانية قام بتصوير المركبات الرسمية، ورجال الأمن خلال تأديتهم مهامهم.

وحسب جهات إعلامية سعودية، قام المقيم الباكستاني بالتباهي بمبالغ مالية مجهولة المصدر من خلال مقاطع يقوم بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نائب رئيس تحرير موقع "سبق" المحلي مقطع فيديو عبر "تويتر"، يظهر من خلاله قيام المقيم بتصوير دورية أمنية وعناصرها، فيما يُظهر المقطع جزءا من الأموال التي يقوم بنشر صورها.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة إزاء المشهد الذي لا يُظهر أي نوع من الاحترام  لرجال الأمن، بحسب معلقين. كما أثار المقطع الشكوك حول مصدر الأموال.

ولم تصدر تفاصيل من جهات رسمية حول الأسباب التي دعت المقيم الباكستاني لتصوير رجال الأمن، كما لم يتضح مصدر المال الذي قام المقيم بعدّه والتباهي به عبر مواقع التواصل.

المصدر: وسائل إعلام محلية سعودية

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