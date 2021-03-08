المغرب.. 6 وفيات و249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8682، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 486223.

وأشارت إلى أنه تعافى 321 شخصا جديدا من الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 472240.

وفي اليوم السابق، أعلنت الوزارة ع تسجيل 3 وفيات و407 إصابات بالفيروس.

المصدر: "رويترز"