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بارزاني: نتعهد بالإلتزام بالحرية الدينية والسلام في كردستان العراق

أخبار العالم العربي

بارزاني: نتعهد بالإلتزام بالحرية الدينية والسلام في كردستان العراق
RT
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تعهد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، بالإلتزام بالحرية الدينية والسلام في الإقليم، بعد لقائه بابا الفاتيكان في أربيل.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر عقب لقاءه البابا فرنسيس: "يشرفني أن أستقبل البابا فرنسيس في أربيل".

وأضاف: "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر إلتزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر أبطال البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

المصدر: RT

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