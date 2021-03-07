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مصر تسجل 588 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 588 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا
AFP KARIM JAAFAR
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة، مقابل 579 إصابة و45 وفاة يوم الجمعة.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 185922، من ضمنهم 143575 حالة تم شفاؤها، و10954 حالة وفاة". 

ودشنت مصر الأربعاء حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

المصدر: RT

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