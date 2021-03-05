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مصر تسجل 579 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 579 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا
Reuters MS/
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، تسجيل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة نزولا من 587 إصابة و49 وفاة يوم الخميس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 185334 من ضمنهم 143143 حالة تم شفاؤها، و10916 حالة وفاة.

ودشنت مصر الأربعاء حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

المصدر: RT

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