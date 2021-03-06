سوريا: بعض الدول الغربية تتعامل مع ملف اللاجئين بطريقة "مسيّسة"

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن "بعض الدول الغربية تتعامل مع ملف اللاجئين السوريين بطريقة مسيّسة، معتمدة على التضليل والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين".

وخلال استقباله وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني رمزي مشرفية، قال المقداد: "سوريا ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعا معيشية جيدة للعائدين، ولكن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين".

من جانبه، أشار مشرفية إلى أن "الأوضاع الضاغطة التي يعيشها البلدان لبنان وسوريا في ظل انتشار جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة، تجعل هذا الملف أولوية"، آملا بتحقيق تقدم في هذا المسار.

وقد اتفق الجانبان على "القيام بجهود مشتركة تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم في بلدهم سوريا".

المصدر: "سانا"