شرطة دبي تطلب "مبتكرين" وترصد لهم مزايا وحوافز مجزية

أعلنت شرطة دبي عزمها إطلاق "المنصة الخارجية" للمبتكرين، بهدف البحث واكتشاف المتميزين في المجالات التي تخدم العمل الأمني والخدمي.

وحسب صحيفة "البيان" المحلية، رصدت شرطة دبي جوائز مالية للابتكارات الفائزة تصل إلى 30 ألف درهم (أكثر من 8 آلاف دولار)، إضافة إلى اقتراح بمنحهم الإقامة الذهبية وفقا لعدة شروط ومعايير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وقال رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي خالد المزروعي، إن "المنصة سيتم إطلاقها عبر تطبيق وموقع شرطة دبي لاستقطاب طلاب الجامعات والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في جميع دول العالم، ممن لديهم أفكار أو مشاريع ابتكارية تخدم العمل الأمني والخدمي الذي تقدمه فرقنا الأمنية".

المصدر: "البيان"