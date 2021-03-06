لبنان..دعوات للتظاهر في مختلف المناطق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتسكير الطرقات

دعا العديد من النشطاء اللبنانيين إلى التظاهر والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورافق ذلك إغلاق العديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة، في مختلف المناطق اللبنانية.

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ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية نحو 10500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

قطع السير على طريق عام #عاليه محلة ضهور العبادية بالاتجاهين — التحكم المروري (@tmclebanon) March 6, 2021

قطع السير على جسر #الرينغ بالاتجاهين — التحكم المروري (@tmclebanon) March 6, 2021

وطالب البعض بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وطالب البعض الآخر بالنزول إلى الشارع والاحتجاج، واجتاحت آراء اللبنانيين ودعواتهم للتظاهر موقع "تويتر"، مستخدمين "هاشتاغ" #لبنان_ينتفض.

هذا وقبل أيام، كسر الدولار الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000و 8500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، في الأسابيع الماضية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى بيروت قد نفت صحة تقارير إعلامية حول نية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حيث سبق أن ذكرت وكالة "بلومبرغ"، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.

وحسب المصادر ناقش مسؤولون في إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما، وتمحورت المناقشات حول تجميد أصوله في الخارج والحد من إمكانياته المالية، لكن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.

المصدر: RT + "الجديد"