يوم حافل باللقاءات للبابا فرنسيس في العراق

يعيش البابا فرنسيس السبت يوما حافلا باللقاءات الهامة، في ثاني أيام زيارته التاريخية للعراق.

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ومن المنتظر أن يستهل جولته صباحا بزيارة واحدة من أهم الأماكن المقدسة عند الشيعة في العراق، حيث سيلتقي بالمرجعية الشيعية العليا المتمثلة في، علي السيستاني، بمدينة النجف.

على إثر ذلك، سيزور الزعيم الروحي لـ1.3 مليار مسيحي في العالم مدينة الناصرية، أين سيلتقي بممثلي السنة والشيعة والمسيحيين والإيزيديين ووالصابئيين المندائيين، وغيرهم من الأقليات الموجودة في العراق، لأداء صلاة بين الأديان في موقع أور الأثري، الذي يعتبر مكان ولادة النبي إبراهيم عليه السلام.

وسينصب التركيز على الانسجام بين الجماعات الدينية المختلفة، في خدمة أطلق عليها الفاتيكان اسم "صلاة من أجل أبناء وبنات إبراهيم".

ويختم البابا يومه الثاني في العراق بالاحتفال بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية.

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، أمس الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان، تستمر 4 أيام وتهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق وتعزيز الحوار بين الأديان.

المصدر: RT