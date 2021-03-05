البابا من بغداد: على المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم لتعزيز السلام في العراق والشرق الأوسط.

وقال خلال كلمة له أمام المسؤولين العراقيين ودبلوماسيين أجانب، إن "التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط، وجئت إلى العراق حاجاً وأقدم امتتناني للشعب العراقي العزيز".

وتابع البابا: "أنا هنا بصفتي تائباً أرجو المغفرة لكل هذا الدمار وحاجا يحمل السلام ، ولنضع حدا لانتشار الأسلحة في كل مكان ولنوقف المصالح الخاصة ولنعط مجالاً للتسامح، ويجب أن نتصدى للتوترات الإقليمية التي تعرض البلدان للخطر".

وأردف خلال خطابه: "أشجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق".

المصدر: RT