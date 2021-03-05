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أمير قطر يعزي الرئيس التركي في ضحايا المروحية المنكوبة

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أمير قطر يعزي الرئيس التركي في ضحايا المروحية المنكوبة
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بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا حادثة تحطم المروحية العسكرية.

وذكر بيان، أن آل ثاني "تمنى في برقيته للرئيس التركي الشفاء العاجل للمصابين".

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن مقتل 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين يواصلان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الحادث استنادا إلى معلومات أولية، وشهود عيان، "للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".

المصدر: وكالات

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