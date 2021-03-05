93 هزة أرضية تضرب مصر في شهر واحد

أعلن المرصد الألماني لرصد الزلازل والبراكين، أن مصر تعرضت خلال 30 يوما لسلسلة من الهزات الأرضية وصلت إلى 93 هزة، منها هزتان أمس الخميس.

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وبحسب المرصد تعرضت مصر لعدة زلزال منها زلزالان بقوة 4.0 درجات أو أعلى، و4 زلازل بين 3.0 و4.0 درجات، و29 زلزالًا بين 2.0 و3.0 درجات، و62 زلزالًا أقل من 2.0 درجة، لا يشعر بها الناس عادة.

وبحسب المرصد فإن مصر تعرضت لزلزالين أمس الخميس، الأول في جنوب الجيزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 20 كيلومترا، والثاني في جنوب شرم الشيخ بقوة 1.9 درجة، على مسافة 10 كيلومترت في حدود الساعة 9 مساء، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد أكد الخميس تسجيله، عن طريق محطات الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في جنوب محافظة الجيزة، ولم يشعر أي مواطن بها.

المصدر: المصري اليوم