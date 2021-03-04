مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة في الساعة السادسة وتسعة عشرة دقيقة مساء يوم الخميس.

وأشار رئيس المعهد، جاد محمد القاضي إلى أنه لم يصل للمعهد إفادات بوقوع خسائر أو إصابات.

ولم تكن هذه أول هزة تحدث في الجيزة خلال الفترة الماضية فقد حدث زلزال بتاريخ 28 يونيو الماضي.

من جانب آخر، وتزامنا مع هذه الهزة، أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وسط اليونان.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 29 كيلومترا من شمال غرب مدينة لاريسا.

ناصر حاتم



المصدر: RT







