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الفنان راغب علامة يشن هجوما عنيفا على المسؤولين اللبنانيين (فيديو)

أخبار العالم العربي

الفنان راغب علامة يشن هجوما عنيفا على المسؤولين اللبنانيين (فيديو)
Reuters
الفنان اللبناني راغب علامة
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شن الفنان اللبناني، راغب علامة، هجوما عنيفا على المسؤولين في بلاده بعد تداول مقطع فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تقاتل عدد من اللبنانيين على شراء الحليب للأطفال.

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ونشر راغب عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو المشاجرة وعلق عليها بالقول: "يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال".

وتابع علامة: "يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ".

وكانت احتجاجات شعبية انطلقت قبل أيام في عدة مناطق بلبنان بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن وغير مسبوق، إلى جانب أن عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والسلع الغذائية، ما زاد من معاناة المواطن اللبناني.

المصدر: RT

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